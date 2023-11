Intesa Sanpaolo assume, serve il diploma: requisiti e domanda

Assunzioni con la formula del contratto misto

ROMA – Intesa Sanpaolo assume su tutto il territorio nazionale. L’istituto bancario cerca consulenti finanziari senior, professionisti in questo settore, laureati o diplomati.

Intesa Sanpaolo assume, in cosa consiste il lavoro

I consulenti finanziari senior avranno accesso a un’offerta economica distintiva con un programma di inserimento dedicato. Saranno assunti con la forma contrattuale del contratto misto: per due giorni a settimana lavoreranno come gestori privati presso una delle filiali della rete e nei restanti giorni della settimana saranno liberi professionisti dedicati al presidio e allo sviluppo del portafoglio clienti.

Nello specifico: due giorni alla settimana -> lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato part time verticale regolato dal CCNL Credito e pieno accesso ai benefit del Gruppo Intesa Sanpaolo (Fondo Pensione, Assistenza Sanitaria, Condizioni Agevolate, ecc.). I restanti giorni della settimana -> consulente finanziario monomandatario a partita IVA con remunerazione dedicata e premiante.

I requisiti

I requisiti richiesti sono: l’iscrizione all’albo OCF per esercitare il ruolo di consulente finanziario in offerta fuori sede; esperienza pluriennale in ambito consulenziale con solide relazioni costruite con la propria clientela (almeno 3/5 anni nel ruolo con relative certificazioni Mifid); laurea Triennale/Magistrale oppure diploma quinquennale.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna accedere al sito di Intesa Sanpaolo e cercare l’apposito annuncio dedicato ai consulenti finanziari senior.

