Intesa SanPaolo down: numerosi problemi per i clienti

I tecnici al lavoro per risolvere

ROMA – Il circuito di Intesa SanPaolo sta riscontrando dei malfunzionamenti in tutto il Paese. I problemi riguardano, innanzitutto, l’accesso all’app per smartphone e la possibilità di usufruire dei servizi forniti, compreso il saldo del proprio conto.

I clienti hanno segnalato i disservizi già questa mattina, lunedì 2 dicembre. Al momento, il portale Downdetector, uno strumento di monitoraggio in tempo reale dei problemi e delle interruzioni dei servizi, ha raccolto oltre 7 mila segnalazioni.

La problematica con l’app non è una novità per gli utenti di Intesa SanPaolo nelle ultime settimane. La stessa situazione si è verificata il 25 novembre, ancora prima il 18 e l’11.

Secondo quanto riportano i clienti in difficoltà, provando ad accedere all’app della banca, ciò che viene visualizzato è solo un messaggio di errore che non permette di compiere nessuna delle operazioni solitamente consentite.

Si legge: “Generic error”; nei dettagli “Server responded with 500 (LO0023)“, quest’ultimo il codice della falla.

Intesa SanPaolo ha comunicato di aver individuato il problema che anche oggi riguarda i propri servizi, che si trova al momento in fase di risoluzione grazie al team di tecnici informatici che stanno lavorando. Non sembra esserci un collegamento tra i diversi malfunzionamenti dell’ultimo periodo: uno di questi sicuramente ha avuto a che fare con il rilascio della nuova versione dell’app, per cui era risolvibile con un aggiornamento. In generale, spiega il gruppo, i disservizi hanno riguardato non più del 30% dei clienti e sono stati risolti nel giro di poche ore.