Intimidazione a Misilmeri, colla nei lucchetti di un cantiere

L'imprenditore: non mi faccio intimorire. Indagini dei carabinieri

MISILMERI – Intimidazione a un imprenditore a Misilmeri (Palermo) che sta eseguendo i lavori nell’area dell’impianto sportivo dedicato a Giovanni Aloisio, a piano Stoppa. Gli operai hanno trovato colla nei lucchetti. Titolare della ditta è Giusto Giordano. Sono stati chiamati i carabinieri, che indagano.

Nei mesi scorsi i mezzi della ditta hanno subito danneggiamenti a Casteldaccia e anche in quel caso l’imprenditore ha presentato denuncia ai carabinieri.

L’imprenditore denuncia: non mi faccio intimorire

“Non mi faccio intimorire. Appena ho visto i lucchetti sigillati con la colla mi sono rivolto ai carabinieri di Misilmeri, come ho fatto in altri casi. I militari sono arrivati immediatamente e già sono a lavoro. Io continuo per la mia strada. Sono qui in caserma e sto presentando la denuncia – dice l’imprenditore Giusto Giordano -“.

Già in passato i mezzi di lavoro di Giusto Giordano hanno subito danneggiamenti anche a Casteldaccia. “Si è vero e io ho sempre denunciato il tutto ai carabinieri – aggiunge Giordano – Avverto questi signori pubblicamente, visto che non li conosco, che denuncerò sempre: chiamare le Istituzioni per seguire il percorso di legalità e spero possa servire a migliorare la nostra terra”.