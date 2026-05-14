Intimidazioni del racket a Isola, FdI: fermare questa escalation

La nota dei meloniani siciliani

ISOLA DELLE FEMMINE – “Dopo Sferracavallo, ora vengono presi di mira anche i commercianti di Isola delle Femmine con intimidazioni e minacce. Non è più accettabile una situazione del genere”. Lo dichiarano Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Raoul Russo, senatore e coordinatore provinciale del partito a Palermo, e Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

“Siamo certi – aggiungono – che le forze dell’Ordine sapranno risalire agli autori di questi gesti e fermare questa escalation. È fondamentale garantire sicurezza e tutela agli imprenditori, che non possono essere lasciati soli di fronte a simili episodi. Nei prossimi giorni saremo a Isola delle Femmine a testimoniare la nostra vicinanza e l’attenzione di Fratelli d’Italia a questa comunità”.