Intitolata a Bommarito la sede dell’associazione carabinieri

Si trova a Partinico in un bene confiscato alla mafia

Inaugurata a Partinico, in provincia di Palermo, la sede dell’associazione nazionale carabinieri, intitolata all’appuntato dell’arma Giuseppe Bommarito, ucciso dalla mafia il 13 giugno 1983, in via Scobar a Palermo.

Aveva solo 38 anni quando cade cadere sotto i colpi dei killer assieme al capitano Mario D’Aleo e al carabiniere Pietro Morici.

Alla cerimonia erano presenti i familiari e gli stretti congiunti di Bommarito, il generale di corpo d’armata in congedo Libero Losardo, presidente nazionale dell’associazione carabinieri, il generale di brigata Luciano Magrini, comandante provinciale carabinieri di Palermo, il sindaco di Partinico, Pietro Rao e le più alte cariche istituzionali, politiche e religiose.

La sede inaugurata è realizzata in un bene confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Partinico, a titolo gratuito, all’associazione nazionale carabinieri.

Il comandante provinciale di Palermo nel suo intervento ha ricordato la figura dell’appuntato Bommarito che, sebbene cosciente dei rischi cui andava incontro, ha continuato ugualmente a combattere contro la mafia, sempre a testa alta.

La cerimonia è stata scandita dalle note suonate dalla fanfara del 12 reggimento carabinieri “Sicilia” che ha sfilato da piazza Duomo sino alla via Enrico Fermi 35, sede della nuova sezione.