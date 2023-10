Intravaia: “Tutelare i lavoratori del consorzio Sintesi impegnati in Wind”

Interrogazione del deputato FdI all'assessora regionale Albano

PALERMO – “Tutti i lavoratori del consorzio Sintesi che hanno lavorato per Wind devono essere tutelati dopo la scadenza della convenzione prevista il 31 dicembre 2023”. È quanto affermato dal deputato regionale di FdI, Marco Intravaia, in seguito alla risposta fornita dall’assessora regionale Nuccia Albano all’interrogazione che lo stesso Intravaia aveva presentato, mosso dalla preoccupazione per il futuro degli occupati.

“Tutelare i lavoratori”

“Ricordo – ha continuato Intravaia- che l’accordo attraverso il quale il consorzio ha garantito la quota di lavoratori disabili a Wind è a tre: fra Regione, consorzio e Wind. Qualunque cosa accada dopo il 31 dicembre, vanno garantiti tutti senza dimenticare che si tratta di soggetti fragili il cui prosieguo lavorativo va assicurato a parità di condizioni, senza aggravio”.