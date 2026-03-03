 Intrusione nella sua stanza all'Ars, La Vardera chiama la polizia
Intrusione nella sua stanza all’Ars, La Vardera chiama la polizia

Il deputato regionale ha trovato due filtri di sigaretta sulla scrivania
PARLAMENTO SICILIANO
di
1 min di lettura

PALERMO – Da oltre un’ora agenti della Digos e della scientifica stanno lavorando nell’ufficio del Parlamento siciliano del deputato Ismaele La Vardera. Il parlamentare ha avvertito la polizia dopo avere trovato sulla sua scrivania due filtri di sigaretta elettronica posizionati sopra una spilla con l’immagine di Falcone e Borsellino.

La stanza di La Vardera si trova nel cortile Maqueda del Parlamento, un tempo era una prigione, ora sede del gruppo Misto. L’ufficio è utilizzato soltanto dal deputato, nessuno del suo staff farebbe uso di sigarette elettroniche.

