La donna è in ospedale, prognosi di 20 giorni. Lui è stato denunciato

CATANIA – Un minorenne è stato denunciato da carabinieri di Zafferana Etna per omissione di soccorso. Il giovane è accusato di avere travolto sulle strisce pedonali, mentre era alla guida di una Vespa, una donna senza fermarsi. La vittima è stata soccorsa da alcuni presenti ed è stata portata all’ospedale di Acireale. Qui i medici le hanno dato una prognosi di oltre venti giorni.

Grazie alla visione di registrazioni di sistemi di sorveglianza della zona in cui è avvenuto l’incidente, militari dall’Arma sono risaliti al minorenne. E hanno scoperto che la Vespa che guidava era stata rubata oltre dieci anni fa a Pisa. La targa che gli era stata applicata era, in realtà, abbinata ad un altro mezzo radiato per demolizione.

La denuncia alla madre

Inoltre la Vespa era anche sprovvista della copertura assicurativa assicurativa. Per tutti questi altri reati è stata denunciata per ricettazione e riciclaggio la madre del minorenne, in qualità di formale intestataria dello scooter.