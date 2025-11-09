Travolta da un'auto a pochi metri da casa

BOLOGNA – Ennesima tragedia della strada. Una studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, è morta dopo essere stata investita da un’auto. È successo a Pieve di Cento, nel Bolognese, in via Ponte Nuovo.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, di 18 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dal mezzo. Al volante si trovava un uomo di 78 anni, italiano, che ha immediatamente fermato il veicolo. E’ subito stato chiesto l’intervento del 118, sul posto è giunto anche l’elisoccorso, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco: “Siamo sconvolti”

Il sindaco di Pieve, Luca Borsari, ha manifestato il suo cordoglio: “Sono sconvolto per quanto è accaduto alla nostra giovane concittadina”. Si è limitato a dire il primo cittadino preferendo non proferire altre parole.