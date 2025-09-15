 Investita alla fermata del bus, morta una 15enne nel Trentino
Investita alla fermata del bus da un camion, morta una 15enne nel Trentino

Era in attesa del mezzo pubblico per raggiungere la scuola
GIUSTINO (TRENTO) – Tragico incidente lungo la Strada Statale 239 a Giustino, in provincia di Trento. Una ragazza di 15 anni, poco dopo le 7, è stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus ed è deceduta.

La giovanissima era in attesa del bus per raggiungere la scuola. Per lei troppo gravi le ferite riportate e i sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è ancora chiaro se chi guidava il mezzo che ha investito la giovane si sia distratto o abbia accusato un malore.

