Era in attesa del mezzo pubblico per raggiungere la scuola

GIUSTINO (TRENTO) – Tragico incidente lungo la Strada Statale 239 a Giustino, in provincia di Trento. Una ragazza di 15 anni, poco dopo le 7, è stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus ed è deceduta.

La giovanissima era in attesa del bus per raggiungere la scuola. Per lei troppo gravi le ferite riportate e i sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Non è ancora chiaro se chi guidava il mezzo che ha investito la giovane si sia distratto o abbia accusato un malore.

