Investita in via Buonriposo: l’addio e il canto di dolore per Grace

L'ultimo saluto alla ragazza travolta e uccisa da un pullman

PALERMO – E’ una voce spezzata dalla lacrime e dalla disperazione ad accompagnare l’addio a Grace Opoku. E’ quella della madre, che insieme alla comunità ghanese ha dato l’ultimo saluto con un canto di dolore alla ragazza, investita e uccisa a 25 anni in via Buonriposo a Palermo. Il rito si è svolto davanti all’abitazione della giovane, a pochi metri dal luogo della tragedia. Sullo sfondo, il sottopassaggio in cui sabato scorso un pullman l’ha investita.

I familiari e gli amici non si danno pace, indicano il punto in cui in Grace ha perso la vita e percorrono il tunnel con i fiori in mano, rivivendo quei drammatici momenti. Si abbracciano, provano a darsi coraggio. Con loro ci sono i tre bambini che quel giorno stavano camminando con la madre e il suo compagno in direzione di via Oreto, per tornare a casa dopo una lunga giornata.

Fiori e lacrime per Grace sul luogo dell’incidente

“Pensiamo sempre ai suoi bambini”

“Non facciamo che pensare a loro – dice un’amica della ragazza -. Avevo conosciuto Grace l’anno scorso qui a Palermo, era sempre positiva, una persona piena di energia, che viveva per i suoi figli, ma voleva allo stesso tempo, nonostante i tanti sacrifici, dedicarsi al lavoro. Mi dava forza nei momenti più duri, anch’io cercavo di starle sempre vicino. Adesso vogliamo tutti sostenere i suoi bambini”.

Il sottopassaggio in cui la ragazza è stata investita

“La fine di Grace non deve essere inutile”

Un lungo corteo di auto ha poi accompagnato Grace durante il suo ultimo viaggio, verso il cimitero dei Rotoli. “Ci auguriamo che la fine tragica di Grace non si inutile – dice l’amica -. La morte di una giovane mamma che lascia per sempre i suoi tre bimbi, non può passare inosservata anche sul fronte della sicurezza delle nostre strade”.

Investita in via Buonriposo: le indagini

Sull’incidente sono tuttora in corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha effettuato i rilievi. Il conducente del pullman, istruttore di guida e con circa trent’anni di servizio, è indagato per omicidio stradale, mentre il mezzo è stato sequestrato. In questi giorni gli accertamenti in via Buonriposo sono proseguiti: da tempo automobilisti e residenti puntano il dito contro la strada lunga e stretta che da piazza Ponte dell’Ammiraglio conduce in via Oreto. Nel tratto in cui la 25enne è morta, la visibilità è particolarmente scarsa: il marciapiede non è abbastanza largo e i pedoni sono costretti a invadere la carreggiata.

L’ultimo saluto a Grace Opoku

L’Ast: “Momento di dolore”

Dopo la tragedia, il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, ha espresso “il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto – ha detto – La nostra vicinanza va ai familiari, ai bambini coinvolti e a tutta la famiglia. In questo momento di dolore desidero anche esprimere solidarietà al nostro autista, che si è trovato di fronte a una circostanza improvvisa e drammatica, senza possibilità di evitarla. Anche lui sta vivendo un trauma profondo che merita rispetto e sostegno da parte di tutti”.

Grace e l’amore per i bambini

In tanti hanno ricordato la giovane mamma in questi giorni. “Tre bambini hanno perso il faro della propria vita”, ha detto un’insegnante a LiveSicilia, parlando di Grace Opoku. “Una mamma attenta, sempre pronta ad offrire nuove opportunità ai suoi bambini. Voleva che crescessero bene, educati, istruiti”. Ma la giovane voleva anche crescere professionalmente. Per questo si era iscritta ad un’associazione per frequentare i corsi di formazione che le avrebbero permesso di diventare una baby sitter. Il giorno della tragedia, aveva da poco terminato l’ultima lezione. “Grace? – Conclude chi la conosceva -. Posso definirla con un’unica parola: indimenticabile”.