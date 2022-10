Investito da un tir a Gela, muore ex direttore delle Poste

Le ferite si sono rivelate troppo gravi

E’ deceduto poco prima di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E’ morto Vincenzo Salemi, un pensionato investito da un tir in via Venezia a Gela, nella mattinata di ieri. Era stato trasferito in elisoccorso al “Sant’Elia” di Caltanissetta ed era già intubato e in coma farmacologico. Sulla dinamica del terribile impatto sono in corso le indagini.

Salemi, che era originario di Riesi, stava attraversando a piedi la strada. Il conducente del Tir non è riuscito ad evitare l’impatto e ha investito l’anziano, rimasto a terra privo di sensi a causa delle ferite riportate. Ad indagare la polizia che ha anche effettuato i rilievi sul posto. La vittima era molto conosciuta in zona perché era stato direttore dell’ufficio postale di Caltanissetta, in passato aveva lavorato anche a Niscemi, in provincia di Ragusa.