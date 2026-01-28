Investito in via Roma, lo scooter scappa: “Chi ha visto qualcosa ci aiuti”

"Sparito anche il cellulare"

PALERMO – Ha travolto un pedone, poi ha accelerato ed è scappato, abbandonando il ferito sulla strada. Ennesimo incidente con fuga a Palermo: è successo in via Roma all’angolo con via Emerico Amari, in pieno centro. L’uomo stava attraversando, quando è stato travolto ed è finito violentemente sull’asfalto.

La dinamica

Il fratello lancia un appello e chiede a eventuali testimoni di farsi avanti per rintracciare chi guidava il ciclomotore. “E’ successo introno alle 7 – dice a LiveSicilia – la zona era già trafficata, c’erano passanti e automobilisti. Mio fratello stava attraversando sulle strisce quando è stato investito, ma chi era alla guida del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, anzi. Ha accelerato ed è fuggito. Chi ha visto qualcosa ci aiuti”.

I sanitari del 118 l’hanno trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. “Ora siamo al pronto soccorso – prosegue – è stata eseguita la tac, ma deve essere sottoposto ad altri esami”. Non ci sarebbe inoltre traccia del cellulare che l’uomo aveva con sé.

“Sparito anche il cellulare”

“In seguito all’urto gli è caduto ed è sparito – aggiunge il fratello -. Inizialmente squillava, ma è poi stato spento. Si tratta di uno Xiaomi, qualcuno se ne è impossessato. Prima la fuga dello scooter, poi il telefono sparito: sono entrambi azioni molto preoccupanti e chiediamo la collaborazione di chi ha notato qualcosa sul luogo dell’incidente, ogni dettaglio può rivelarsi utile”.

L’incidente in via dei Cantieri

L’ultimo incidente con fuga nel capoluogo siciliano risale soltanto ai primi di gennaio. In questo caso ad avere la peggio è stata un’anziana, travolta da un ciclomotore in via dei Cantieri, all’altezza di piazza Giachery. Chi era alla guida dello scooter ha lasciato la 93enne ferita sull’asfalto, poi soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale in gravi condizioni.