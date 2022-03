Investito sulle strisce perdonali: un uomo finisce in ospedale

E' stato trasportato all'ospedale Sant'Elia

Ennesimo incidente stradale in Sicilia, in questo caso a Caltanissetta. Un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali via Conte Testasecca, all’altezza della Farmacia Messana, è stato investito da una Fiat Panda. L’anziano è caduto sull’asfalto, procurandosi una vistosa ferita alla testa.

I soccorsi

Scattati i soccorsi, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Elia, dove è stato classificato come codice giallo al pronto soccorso e dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti che hanno escluso effetti collaterali gravi causati dall'incidente.