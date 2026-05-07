Inzaghi: “A Venezia giocheranno i migliori, voglio chiudere con 75 punti”

Parla l'allenatore del Palermo

PALERMO – “Abbiamo dimostrato contro il Catanzaro che per noi ogni partita è importante e quella contro il Venezia è fondamentale per preparare bene la gara d’andata dei playoff di domenica 17 maggio”. Lo ha detto l’allenatore del Palermo calcio Filippo Inzaghi alla vigilia della trasferta di Venezia, valida per l’ultima giornata della regular season di Serie B, in programma alle 20.30 allo stadio Penzo.

Inzaghi: “A Venezia giocheranno i migliori”

“Mi piacerebbe chiudere il campionato a 75 punti, sarebbe un risultato molto importante – ha aggiunto – Spero che faremo una grande partita, anche se per loro sarà un giorno di festa”.

Il Venezia di Stroppa è già matematicamente promosso in serie A dalla scorsa giornata, mentre il Palermo giocherà i playoff da quarto in classifica: “Non sto facendo nessuna valutazione in vista degli spareggi, domani giocheranno i migliori. L’unica cosa a cui posso pensare sono i diffidati e dovremo stare attenti. Per il resto – ha proseguito l’allenatore rosanero – dobbiamo tenere sempre il piede sull’acceleratore per preparare al meglio la partita dei playoff”.

Sfida ‘da ex’

Per Filippo Inzaghi quella di domani a Venezia sarà una sfida da ex, avendo guidato i lagunari per due stagioni, dal 2016 al 2018: “Ho tantissimi amici lì, sono stati anni stupendi e ogni volta che sono tornato da avversario è sempre stato molto emozionante. Come ho detto all’inizio della stagione sarei contento di vedere Venezia e Palermo in Serie A. Loro ce l’hanno già fatta e gli faccio i complimenti”, ha concluso.