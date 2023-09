Presentato iPhone 15: prezzi e tutte le novità

Apple ha svelato i nuovi smartphone

1' DI LETTURA

Ecco iPhone 15. Sono stati presentati i nuovi smartphone targati Apple durante un evento che si è tenuto a Cupertino, in California. Diverse le novità, soprattutto il prezzo.

iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: i prezzi in Italia

Il prezzo di iPhone 15 con display da 6,1 pollici è di 979 euro mentre iPhone 15 Plus, con schermo da 6,7 pollici, costa 1.129 euro. IPhone 15 Pro ha un prezzo di 1.239 euro mentre il Pro Max costa 1.489 euro. Chiaramente i prezzi indicati sono quelli ‘base’ ma si può aggiungere spazio d’archiviazione e la cifra aumenta.

iPhone 15: tutte le novità

IPhone 15 ha un nuovo design, il colore del vetro posteriore è infuso direttamente nel materiale. E la scocca in alluminio aerospaziale, insieme allo speciale processo a doppio scambio ionico usato per il vetro, contribuisce ad aumentare la robustezza. La fotocamera è nuova, da 48 MegaPixel; si potrà spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro, anche dopo aver scattato. Sono state aumentate le prestazioni della batteria. Si monta il nuovo connettore USB-C, che permette di caricare iPhone 15 con lo stesso cavo che si usa per il Mac o l’iPad.

iPhone 15 Pro: tutte le novità

IPhone 15 Pro è il primo iPhone con un design in titanio di grado aerospaziale, la stessa lega usata per i veicoli inviati su Marte. ‘Debutta’ il nuovo chip A17 Pro, che aumenta le prestazioni generali. La fotocamera principale da 48MP è più evoluta: scatta foto a una risoluzione altissima con un nuovo livello di dettaglio e colore. Per iPhone 15 Pro Max è stato progettato un teleobiettivo 5x. Il nuovo tasto Azione dà un accesso rapido a diverse funzioni, non più solo al silenzioso. È stata migliorata la batteria e anche iPhone 15 Pro avrà il nuovo connettore USB-C.