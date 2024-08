Ipotesi apertura anticipata per lo svicolo di Termini Imerese della A19

Le ultime dall'Anas

PALERMO – Lo svincolo autostradale di Termini Imerese, sulla Palermo-Catania, chiuso dal 19 febbraio, potrebbe riaprire prima della data prevista dall’appalto del 15 ottobre. I lavori urgenti strutturali per mettere in sicurezza lo svincolo proseguono come da programma.

“La data prevista è quella del 15 ottobre – dicono dall’Anas -. Si sta lavorando per aprire prima della data prevista”. Intanto per raggiungere Termini Imerese bisogna uscire allo svincolo di Trabia o anche dallo svincolo della zona industriale e seguire la segnaletica posizionata dall’Anas.