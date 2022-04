Ippica, Premio Città di Siracusa tra fragole e spettacolo

1600 metri di pista grande per un montepremi di 24 mila e 200 euro da suddividere tra gli 11 partecipanti di 4 anni e oltre

SIRACUSA – È il Premio Città di Siracusa ad attirare l’attenzione sul convegno di galoppo previsto domenica 1 Maggio 2022 all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, contornato dalla gustosa Festa della Fragola. 1600 metri di pista grande per un montepremi di 24 mila e 200 euro da suddividere tra gli 11 partecipanti di 4 anni e oltre. La linea da seguire sembra essere quella dettata da Buridan, vincitore della Condizionata di preparazione che batte il 9 Aprile proprio un Urus che diventa veramente pericoloso visto la buona posizione in perizia. Posizionato bene anche Hernàn. La qualità, però, è espressa da un Axcelerator che rientra da Roma e che ricordiamo gradisce un terreno più morbido, e dal duttile Power Sale che scende in pista dopo aver vinto un Handicap Principale A il 6 Gennaio. Punteranno sulla forma Charlie’s Jamboree, Jo Condor e Rusalka.

Il sotto-clou è il Premio Il Trono di Spade che sui 2100 metri di pista piccola mette a confronto cavalli di 3 anni e oltre. Brasilian Jet ha linea interessante sulla più lunga distanza. Light Enters vince la Coppa d’Oro di Siracusa a Gennaio. Relativity cercherà il riscatto, mentre la mina vagante della corsa è Miss Accomplise, che ritorna su pista siracusana dopo essersi espresso su altri campi italiani.

Corsa attesa è il Premio Lost riservata a Debuttanti di 2 anni che correranno per la prima volta sui 1200 metri di pista piccola. Mister Caruso presenta due buone chance: American Pie e Easy Dei Grif, particolarmente chiacchierate visto che hanno mostrato un buon potenziale nei lavori di preparazione. Anche Cuschieri e Antonino Cannella schierano con fiducia Jazz Rhapsody.

Inizio del convegno alle 14:40, ma dalle ore 10.00 l’ippodromo si animerà con il ricco e festoso programma della Festa Della Fragola, che regalerà ai più piccoli il progetto Pompieropoli, il sound del Quartetto I Cumpari e la distribuzione gratuita della mega torta di 500 kg sotto i ritmi della dj set di Rock-Aro.