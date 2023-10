Ippodromo di Palermo, Urbano Bargal fa suo il centrale

Convegno ricco di appuntamenti

PALERMO – Un convegno ricco di appuntamenti quello che si è svolto all’ippodromo La Favorita di Palermo. Dopo le prove di qualifica riservate ai puledri di due anni, si è svolta in apertura di giornata la gara gentlemen valida per il trofeo “Onlus Spia”, una corsa senza frusta riservata ai gentlemen soci Federnat (Federazione Nazionale Amatori Trotto) con cavalli di proprietà. È Rosolino Lo Giudice in sulky a Boulan Run ad avere la meglio con l’ottimo tempo di 1.16.4 davanti a Giuseppe Peralta su Anubis.

Il centrale, invece, era un handicap a invito per i cavalli anziani sulla distanza del doppio chilometro, con Zap di Girifalco chiamato a recuperare i 20 metri di penalizzazione. In partenza va in testa Clio, che subito dopo dà strada a Giuseppe Cordova su Urbano Bargal, ma dopo appena 600 metri All Of Host con Andrea Buzzitta pressa e passa al comando. Buzzitta tiene un ritmo sostenuto e i cavalli si presentano in fila indiana fino all’ultima curva. Ed è lì che Cordova esce in seconda ruota e in dirittura d’arrivo stacca tutti andando a vincere in 1.14.6. Seconda piazza per Salvatore Cintura con Zeppelin Kyu Bar, terza posizione invece per Antonino Pecoraro jr con Bionda De Gleris.

In chiusura di convegno la corsa Tris-Quarté-Quinté con 16 cavalli di 4 anni che si sono sfidati sulla distanza del miglio. Successo per Antonino Pecoraro jr con Daiana Clemar, davanti a Diva Tor e Drusiana. Completano l’arrivo DetonationGnl e Daygirl Font. Centrato un quintè all’ippodromo ai vincitori la ghiotta quota di euro 11.662 euro.

I risultati delle corse

Prima corsa

1- 8 BoulanRun – tempo: 1.16.4 – driver: R. Lo Giudice

2- 3Anubis

3- 7 Atina Risaia Trgf

Seconda corsa

1- 3 Estate As – 1.17.2 – Ga. Cordova

2- 12 EmanuelacafCaf

3- 5 Esperanza Laksmy

Terza corsa

1- 11 Eroico Pett-1.17.1 – A. Di Chiara

2- 8 Ernest Font

3- 6 Elodogab Ag

Quarta corsa

1- 11 Zolder Op -1.16.7 – V.Jr Caruso

2- 14 Brooklyn Breed

3- 19 Verdino Jet

Quinta corsa

1- 14 Desio – 1.14.5 – A. Buzzitta

2- 5 Dante Ssm

3- 13 Dimitri Zs

Sesta corsa

1- 3 Urbano Bargal- 1.14.6 – Gi. Cordova

2- 5 Zeppelin Kyu Bar

3- 2 Bionda De Gleris

Settima corsa

1- 3 DaianaClemar – 1.15.1 – A.Jr Pecoraro

2- 2 Diva Tor

3- 11 Drusiana

4- 5 DetonationGnl

5- 16Daygirl Font