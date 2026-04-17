Iran, riaperto Hormuz: quanto scende il prezzo del petrolio

Le cifre aggiornate e le parole di Trump

L’Iran annuncia la completa riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Scende il prezzo del gasolio, ecco quanto.

“In linea con il cessate il fuoco, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata”, afferma su X il ministro degli Esteri di Teheran Araghchi. Il prossimo round di trattative Usa-Iran è atteso a Islamabad, probabilmente domenica, riferisce Axios.

Trump: ‘La Nato stia alla larga da Hormuz, sono stati inutili’

Donald Trump torna ad attaccare la Nato, definendola una “tigre di carta” e dicendole a chiare note di “stare fuori” da Hormuz. “Ora che la situazione nello Stretto di Hormuz si è risolta, ho ricevuto una telefonata dalla Nato in cui” gli alleati “mi chiedevano se avessimo bisogno di aiuto. Ho detto loro di starne fuori, a meno che non vogliano semplicemente riempire le loro navi di petrolio. Sono stati inutili nel momento del bisogno: una tigre di carta”, ha detto sul suo social Truth.

Trump: ‘Nessun scambio di denaro con l’Iran per il nucleare’

“Gli Stati Uniti riceveranno tutto il materiale nucleare” in Iran, “non avverrà alcuno scambio di denaro, in nessuna forma o modalità”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.

“L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell’Iran è pienamente aperto e pronto per il transito completo. Grazie”. Ha detto ancora Trump.

“Il blocco navale – ha precisato il presidente Usa – rimarrà pienamente in vigore ed efficace esclusivamente nei confronti dell’Iran, finché la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”.

Il petrolio accentua le perdite con Hormuz, -10%

Il petrolio accentua le perdite con la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il greggio Wti perde il 10%.