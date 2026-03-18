Iran, uccisi Larijani e Soleimani: Trump annuncia la coalizione di guerra

La conferma di Teheran

Teheran conferma l’uccisione rivendicata da Israele del capo del Consiglio supremo della sicurezza iraniano Larijani.

Eliminato anche il comandante Soleimani.

L’Iran e la bomba a Tel Aviv

Due morti ieri sera a Tel Aviv per una bomba di Teheran. Nella notte Israele è tornato a bombardare Beirut: ci sarebbero almeno 6 morti e 24 feriti. Ancora attacchi alla base Usa di Baghdad. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz.

Trump annuncia una coalizione con 4 paesi arabi più Israele e afferma: la Nato “non ci serve”. Lascia il capo dell’antiterrorismo Usa, in polemica con la guerra del tycoon.