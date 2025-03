Era madre di due gemelli

FIRENZE – Un terribile schianto frontale in galleria che non le ha lasciato scampo. Così è morta nella giornata di ieri, martedì 4 marzo, Irene Furiesi, 37 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle 16 all’altezza del km 3,200 in una delle tre gallerie del bypass del Galluzzo a Firenze.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria. In uno dei due veicoli c’era la 37enne, deceduta dopo l’impatto. Altre due persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, un uomo di 60 anni portato all’ospedale Torregalli e una donna di 53, trasferita a Careggi.

La donna morta era originaria di Montelupo Fiorentino. Architetto, lavorava come coordinatrice operativa alla Toscana Aeroporti Handling, la società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in per l’aeroporto Vespucci di Peretola a Firenze. Era anche mamma, da poco, di due gemelli.

Dopo l’incidente il traffico è stato bloccato e il transito in entrambe le direzioni lungo la galleria del bypass del Galluzzo interrotto per diverse ore. La circolazione è stata dirottata sulle strade secondarie, con ripercussioni sulla viabilità da Scandicci alle porte del Chianti.

Sul posto tutti i soccorritori, il 118, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia municipale.