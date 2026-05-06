Potranno essere presentate le domande relative agli incentivi destinati a sostenere le assunzioni a tempo indeterminato

PALERMO – Apre domani giovedì 7 maggio alle ore 12 la piattaforma informatica Irfis per la presentazione delle domande relative agli incentivi destinati a sostenere le assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. Il portale resterà attivo fino alle ore 12 del 21 dicembre 2026, salvo il raggiungimento anticipato dei limiti previsti dall’avviso.

A chi è rivolto il finanziamento Irfis

Le misure sono rivolte a micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le imprese potranno scegliere tra: finanziamenti per investimenti, fino a 400 mila euro e durata fino a 15 anni; finanziamenti per capitale circolante, fino a 200 mila euro e durata fino a 5 anni.

Entrambe le linee prevedono tassi agevolati con un limite massimo dello 0,25% annuo, configurandosi come strumenti particolarmente competitivi per sostenere lo sviluppo e la stabilità finanziaria del settore. Per tutte le altre informazioni si rimanda ai documenti pubblicati sul sito di Irfis.

Cifra complessiva e linee di finanziamento

L’intervento, con una dotazione complessiva di circa 13,5 milioni di euro, si articola in due linee: una dedicata agli investimenti e una al capitale circolante, entrambe rivolte alle micro, piccole e medie imprese del commercio operanti in Sicilia.

Come richiedere i fondi Irfis

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato ai finanziamenti Irfis per le assunzioni, nella sezione Fondo Sicilia. La procedura è strutturata a sportello secondo le regole del Fondo Sicilia.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese dovranno compilare la domanda online inserendo:

dati anagrafici e informazioni aziendali;

indicazione dell’importo richiesto e iban;

dichiarazioni sostitutive sui requisiti; nel caso della misura investimenti, anche il business plan del progetto.

Schifani: “Intervento per rafforzare il sistema produttivo”

“Con queste misure che entrano nel vivo con l’apertura della piattaforma per le domande – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – puntiamo a favorire la possibilità di nuovi piani di investimento per le imprese del settore del commercio che spesso incontrano difficoltà nell’accesso al credito. Il nostro obiettivo è andare incontro alle esigenze delle realtà produttive, aiutarle ad essere più competitive nel mercato e creare nuovi posti di lavoro”.