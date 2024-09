È accaduto in via Messina Marine

PALERMO – Hanno scardinato la saracinesca, sono entrati nel supermercato e hanno rubato dei prosciutti.

Furto nella notte nel punto vendita Conad di via Messina Marine a Palermo.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Stranisce il fatto che i ladri si siano limitati a portare via solo i prosciutti. Potrebbero non avere avuto tempo per arraffare altra marce oppure è stato un furto mirato.