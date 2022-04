La Vardera lascia le Iene per la politica, sarà vero? VIDEO

"Torno in Sicilia per cambiarla insieme a voi"

“Con la voce che mi trema e il cuore che batte a mille, dopo 8 anni lascio Le Iene. Torno in Sicilia per cambiarla insieme a voi. Nei prossimi giorni vi racconterò i dettagli di una nuova impresa, forse la più folle della mia vita”.

Il post sui social

Lo scrive Ismaele La Vardera, ‘iena’ del programma televisivo, dopo il suo ultimo servizio andato in onda. “Torno in Sicilia perché ho un conto in sospeso – ha detto – e per cambiarla insieme a voi”. Intanto le indiscrezioni su un presunto incarico da portavoce di Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e in corsa per le Regionali, si susseguono. Ma ancora nessuna conferma ufficiale.