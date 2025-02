La Vardera lancia ‘Controcorrente’, primo obiettivo Palermo 2027

Ecco chi ha deciso di seguirlo nel suo nuovo movimento

PALERMO – A due settimane dalla firma dell’atto costitutivo, il deputato regionale dell’Ars, Ismaele La Vardera, lancia ‘Controcorrente’, il suo nuovo movimento politico d’opposizione. L’ex iena ha presentato al pubblico il suo progetto, svelando simbolo, nome e programma. Presenti in sala, a Palermo, più di 300 persone.

Il programma

Al centro dell’azione del nuovo movimento di La Vardera sanità, acqua pubblica, strade e treni. Ma anche: scuola, lavoro e ambiente. Sono dieci “i fari da seguire” che il deputato promuoverà prossimamente in giro per la Sicilia raccogliendo le eventuali istanze dei suoi sostenitori. Tanti i consiglieri nelle province siciliane che hanno aderito al progetto, svela La Vardera. Faranno parte del movimento anche l’ex campionessa di kickboxing, Elena Pantaleo, e l’ex deputato nazionale M5s Michele Sudano. Con La Vardera anche Giuseppe Piraino, imprenditore palermitano che ha denunciato i propri estorsori.

Le adesioni

Tra i nomi della società civile presentati da La Vardera saltano all’occhio: Giuseppe Lo presti, docente dell’Accademia delle belle arti, Angela Ogliastro, funzionario di polizia il cui fratello è stato ucciso dalla mafia, e Cesare Antonio Galati, ingegnere aerospaziale. Ma anche: l’imprenditore Carlo Alberto Anelli, l’ingegnere informatico Simone Messina, il ricercatore dell’università della California Berkeley, Michele Segretario, e l’infermiere Giuseppe Scifo.

I politici

Con La Vardera anche alcuni volti della politica loale: l’avvocata Nadia Spallitta, già consigliere comunale di Palermo, esperta in ambiente e lavoro; Saverio Buscemi, consigliere comunale di Ragusa; Filippo Occhipinti, anche lui ex consigliere comunale di Palermo; Gandolfo Lo Verde, consigliere comunale di Polizzi Generosa; Marianna Piazza, vicesindaca di Trabia.

Presente in lista anche l’assessore del comune di Capaci, Aldo Sollami, l’ex vicesindaco di Ragusa, Massimo Iannucci, la consigliera comunale di Ispica, Lucia Franzó, l’assessore di Sant’Agata Li Battiati, Massimo Funara, il consigliere comunale di Ustica, Diego Altezza, e il consigliere comunale di Campobello di Mazara, Tommaso Di Maria.

La Vardera: “Noi movimento di vera opposizione”

“Il movimento Controcorrente rappresenta un movimento d’opposizione vera – ha spiegato La Vardera -. Bisogna compattare le opposizioni sulla base del fatto che il governo Schifani è il peggiore che la Sicilia abbia mai avuto. La linea di demarcazione per essere opposizione – ha continuato – è stata il voto dell’autonomia differenziata. Non può chiamarsi opposizione chi ha votato a favore”.

“La vera sfida per noi sarà riportare la gente a credere nella politica – ha aggiunto la ex Iena -. Non ci poniamo il problema della soglia del 5% perché siamo già oltre. Il nostro primo obiettivo saranno l’elezioni a Palermo nel 2027″.