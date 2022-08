Isola delle Femmine, donna trovata morta in casa: indagini

Familiari sotto choc.

PALERMO- Una donna di 64 anni Maria Luisa Dagna è stata trovata morta in casa a Isola delle Femmine nell’abitazione in piazza Umberto Primo. A trovarla è stato il fratello che risiede nell’abitazione insieme alla sorella e al marito della donna. E’ stato il fratello a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato la morte. Il medico legale ha eseguito l’esame sul corpo della donna. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La procura ha disposto l’autopsia. I militari, in queste ore, stanno ascoltando il compagno, ancora sotto choc, e nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze dei vicini di casa, dei familiari e degli amici della vittima. (ansa)