Nonostante la bandiera rossa l'uomo è entrato in acqua ma le onde lo hanno trascinato via

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – Un uomo di 74 anni ha rischiato di annegare nel mare di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Nonostante la bandiera rossa l’anziano è entrato in acqua ma le onde lo hanno trascinato via spinto al largo dal maestrale.

A salvarlo due bagnini del lido La Sirenetta che si sono tuffati e sono riusciti a raggiunge il 74enne e riportarlo a riva.