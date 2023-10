“Israele è in guerra”: decine di morti dopo l’attacco di Hamas

Le parole del premier dopo i raid

GERUSALEMME – ‘Israele è in guerra’, dice Netanyahu, il premier di un Paese sotto attacco da Hamas dalle prime ore del giorno. Incursioni via terra sfondando il confine a Sud del Paese, via mare e dall’aria, anche con deltaplani e parapendio. Oltre 5mila i missili sparati dai Territori, che hanno colpito fino a Tel Aviv e Gerusalemme.

Le vittime israeliane sarebbero più di 40, oltre 700 i feriti. Il ministero della Sanità di Gaza indica 161 palestinesi morti e 931 feriti. Commando armati hanno assalito i kibbutz e sparato sui civili, secondo testimoni e immagini diffuse sul web. Hamas ha pubblicato anche foto di soldati israeliani presi in ostaggio. Israele ha dato il via alla controffensiva ‘Spade di ferro’, con decine di aerei che hanno attaccato Hamas a Gaza.