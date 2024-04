Istituto Corbino orgoglio di Partinico: pieno di occupati tra gli studenti

Realizzati abiti, gioielli e arredi con plastica riciclata

PARTINICO – “C’è una grande richiesta di lavoratori specializzati, per noi è motivo d’orgoglio sapere che chi si diploma nel nostro istituto ha altissime probabilità di trovare subito un’occupazione grazie ai diversi indirizzi presenti e alle convenzioni con le aziende che stipuliamo. Non c’è un ragazzo che si è diplomato qui che non lavori. La grande sfida che lanciamo è quella di vedere i nostri giovani restare qui e investire in questo territorio. Solo così potremo ridurre il gap con le altre regioni”.

Lo ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Orso Mario Corbino di Partinico, Francesca Adamo, nel corso del convegno conclusivo del progetto “Precious Plastic”. Una iniziativa che ha coniugato il rispetto per l’ambiente allo sviluppo sostenibile offrendo spunti imprenditoriali nell’ambito della raccolta differenziata e del riciclo.

L’ambizione della scuola e dei docenti è quella di creare una start up che possa evitare di disperdere l’enorme patrimonio di conoscenze accumulato in questi anni di lavoro. Oltre 500 giovani coinvolti in tre anni, 150 volontari in azione, circa mille chili di plastica raccolti e triturati per realizzare oltre duemila piastrelle ecologiche e materiali di arredo urbano.

Sei i comuni coinvolti ma sono tanti quelli che hanno mostrato un grande interesse nella realizzazione di arredo urbano dalla plastica riciclata. “La via dei diplomi facili non interessa agli italiani – ha detto Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e formazione intervenuto nel corso del convegno – i cittadini vogliono una scuola pubblica che funzioni, vogliono essere formati in maniera professionale e vogliono trovare una prospettiva lavoro, motivo per cui noi non faremo sconti a nessuno”.