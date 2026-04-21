IT Wallet, oltre 200 documenti in arrivo: dai titoli di studio alla tessera elettorale

I dipendenti pubblici avranno anche il badge aziendale

ROMA – In Italia oltre 10 milioni di utenti utilizzano l’app IT Wallet, il portafoglio digitale sviluppato da l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, gestito dall’app IO e avviato in via sperimentale nel 2024.

Il sistema conta 17,3 milioni di documenti caricati fra i tre attualmente disponibili: la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Il progetto però è quello di avere a disposizione più documenti e questa fase sembra sia in fase di arrivo. Tra i prossimi documenti disponibili ci saranno: titoli di studio, certificazioni Isee, attestati di residenza, tessere elettorali, badge per i dipendenti pubblici.

La novità rispetto ad altri strumenti digitali, come lo Spid, è che la versione virtuale di questi documenti può essere impiegata sia online che nel mondo reale. L’obiettivo, infatti, è trasformare lo smartphone in un dispositivo di identificazione, senza necessità di avere con sé documenti fisici.

Tra le novità che saranno inserito in IT Wallet in futuro ci sono anche patenti speciali, certificazioni di frequenza scolastico e godimento dei diritti politici, ma anche fascicoli sociali e lavorativi in grado di accertare l’età dell’utente, dimostrando di essere maggiorenni.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo