Ita festeggia assunzione di 50 lavoratori Covisian in più sul previsto

Entreranno in organico entro dicembre 2022

ROMA – Grazie agli ottimi risultati di prenotato e venduto nella stagione estiva Ita Airways assume subito 150 risorse ex Covisian dedicate al call center con contratto a tempo indeterminato, 50 in più sulla tabella di marcia rispetto a quanto comunicato lo scorso 16 giugno. Lo annuncia la compagnia aerea in una nota.

“Ita Airways, in considerazione del livello di crescita estremamente positivo in termini di incremento del business per prenotazioni passeggeri e aperture di nuove rotte – è scritto nel comunicato della compagnia – ha deciso di assumere nelle prossime settimane, con contratto a tempo indeterminato, 150 delle 200 risorse ex Covisian, che entreranno in organico entro dicembre 2022, ben 50 in più subito di quelle stimate per il primo gruppo e comunicate lo scorso 16 giugno a valle del proficuo incontro coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dello Sviluppo Economico”.

La decisone – prosegue la nota – “è stata presa per dare il giusto seguito all’accelerazione positiva del business di Ita Airways, e quindi offrire ai clienti un servizio eccellente e puntuale. La Compagnia sta registrando infatti ottimi risultati con un indice di riempimento posti con punte superiori al 90%”.