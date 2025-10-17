Donna di 87 anni investita e uccisa dal fratello 80enne

L'anziano l'ha travolta mentre stava facendo retromarcia

Itala Martini, 87 anni, è stata investita e uccisa dal fratello di 80 anni. L’incidente è avvenuto lo scorso 26 settembre a Rossiglione, nell’entroterra genovese. L’anziana è morta all’ospedale San Martino di Genova a seguito delle gravi ferite riportate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quella mattina i due anziani si erano recati dal medico di base.

All’uscita dallo studio, l’uomo si era messo alla guida per riaccompagnare la sorella a casa, mentre lei era scesa dall’auto per fare una telefonata, posizionandosi dietro il veicolo. Convinto che la strada fosse libera, l’automobilista ha inserito la retromarcia, travolgendola accidentalmente.

L’urto, apparentemente lieve, ha fatto sì che la donna cadesse all’indietro battendo la testa sull’asfalto e riportando un grave trauma cranico. Subito soccorsa, l’87enne è stata trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova e ricoverata in terapia intensiva.

Dopo alcuni giorni di coma e un temporaneo miglioramento, le condizioni di Itala Martini si sono aggravate nuovamente fino al decesso avvenuto mercoledì 15 ottobre. Il fratello, sconvolto per l’accaduto, è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto l’autopsia, atto dovuto in casi di questo tipo. Gli inquirenti hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità sanitarie durante la degenza in ospedale.

