Italia-Macedonia, il Renzo Barbera sarà al 100 per cento

La capienza consentita per la qualificazione

PALERMO – La partita Italia-Macedonia del Nord, valida per gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà con la capienza al 100% allo stadio Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo. La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha infatti firmato la deroga nel giorno in cui il consiglio dei ministri ha dato il via libera al ritorno alla capienza al 100% dall’1 aprile per tutti gli impianti sportivi.