Italia verso il voto: il sondaggio Demopolis, ecco chi vince

I voti dei principali partiti e delle coalizioni

PALERMO – Mancano 22 giorni al voto e sono gli ultimi giorni in cui è possibile consultare i sondaggi. Secondo il Barometro Politico Demopolis se si votasse oggi, Fratelli d’Italia otterrebbe il 24,5%: poco più di 2 punti di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,4%. Quella fra i partiti leader della coalizioni di centrosinistra e centrodestra sembra così rendere vere le parole del segretario Dem Enrico Letta al sindaco di Milano Peppe Sala. ‘La partita è ancora tutta da giocare, con giovani e indecisi’, ha detto Letta.

Ma se lo scenario dei due partiti più grandi vede un testa a testa. in un ottica di coalizione il discorso cambia. Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) ha il 46,8 per cento delle preferenze del campione intervistato. Il centrosinistra (PD, SI-Verdi, Impegno Civico e +Europa) il 29,2 per cento. Sono quasi 18 i punti di distacco. Seguono M5s e Terzo polo. Lo scenario appare così più frastagliato.

La Lega di Salvini secondo le rilevazioni avrebbe il 13,6%, il Movimento 5 Stelle di Conte il 12,3%. Quasi appaiate risultano Forza Italia al 7,2% e la lista Calenda al 7%. Sinistra-Verdi si attestano al 3,5%, Italexit al 3%. Mentre iniziano i giorni decisivi della campagna elettorale, avrebbero per il momento tra il 3% e l’1,5% +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare.

Il metodo del sondaggio Demopolis e il commento

Il sondaggio è stato condotto tra l’1 e il 2 settembre su un campione nazionale di 2.004 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne, stratificato per aree geografiche di residenza, genere e fascia di età. “Quando mancano ormai solo 3 settimane di campagna elettorale – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – oltre un quinto di italiani si dichiara ancora indeciso, mentre l’affluenza alle urne risulta in calo di 6 punti rispetto al 2018, attestandosi al 67%”.

L’agenda dei leader e il rapporto con i sondaggi

Ieri Giorgia Meloni ha proseguito in Sardegna il suo giro d’Italia, domenica sarà a Cernobbio, e proprio commentando i sondaggi ha detto: “I dati ci danno al governo, ma non promettiamo miracoli”. Poi si è confrontata sul palco con un sostenitore Lgbt+.

Salvini invece ha snobbato i sondaggi che danno il M5s sopra la Lega e ha annunciato il ‘cappotto’

del centrodestra. Calenda e Renzi hanno presentato il terzo polo a Milano. Mentre Lupi ha rivendicato: “Senza Noi Moderati non si governa”.