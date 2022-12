Italiano pestato a Londra: è in coma

Il corpo del giovane è stato trovato a terra sul retro del locale

Un ragazzo italiano di 25 anni, Marco Pannone originario di Fondi, nella notte tra venerdì e sabato è stato aggredito a Londra, fuori da un pub nella zona di Brixton, area sud della capitale. Il giovane è vittima di un pestaggio ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital.

Il ventenne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in coma. Ad avvisare la famiglia è stato, tramite Facebook, un amico del ragazzo che ha comunicato del pestaggio. Il corpo del giovane è stato trovato a terra sul retro del locale. Pannone si è trasferito a vivere a Londra sei anni fa.

“Non riusciamo ad avere informazioni, è assurdo – afferma lo zio in base a quanto riporta il quotidiano -. Possibile che non ci fossero telecamere dentro o fuori il locale? Perchè nessuno ci aiuta? Siamo stati completamente abbandonati anche dalle istituzioni italiane. Abbiamo chiesto aiuto al Consolato, anche un interprete perché non parliamo la lingua”.