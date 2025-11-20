Italo Belga, la commissione Antimafia: “Regione revochi la concessione”

Il caso della società che gestisce la spiaggia a Mondello

PALERMO – La commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia chiede alla Regione che venga immediatamente revocata la concessione demaniale alla Mondello immobiliare Italo Belga S.A, per avere la stessa esternalizzato servizi che erano propri della concessione, “in violazione dell’articolo 45 bis del codice della navigazione e dell’articolo 186 del decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023″”.

La relazione sul rischio di infiltrazioni mafiose

Così si legge nella relazione sul rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali in concessione, presentata dal presidente della Commissione antimafia all’Assemblea regionale siciliana, Antonello Cracolici, in sala stampa a palazzo dei Normanni.

“Gravissima violazione”

“La commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia chiede la revoca della concessione demaniale alla Mondello immobiliare Italo Belga, perchè c’è una gravissima violazione della concessione stessa”, ha detto il presidente della Commissione antimafia all’Ars, Antonello Cracolici.

“L’Italo Belga ha di fatto esternalizzato molte delle attività che erano in concessione alla stessa Italo Belga, affidandole ad una società terza, senza chiedere l’autorizzazione alla Regione e senza che la Regione avesse gli elementi per chiedere la certificazione antimafia.- spiega – Ancorchè, la stessa stessa certificazione antimafia poteva essere chiesta dalla stessa Italo belga per verificare i requisiti di onorabilità e legalità dell’azienda a cui affidava il servizio oggetto della concessione”