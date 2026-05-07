 Italpress lancia “Qui New York”, nuovo format video di Claudio Pagliara
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Italpress lancia “Qui New York”, nuovo format video di Claudio Pagliara

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ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via “Qui New York”, il nuovo format video settimanale dell’agenzia di stampa Italpress dedicato alla cultura italiana nella Grande Mela. Il programma è condotto da Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York ed ex corrispondente Rai dagli Stati Uniti ed è una delle tante iniziative collegate alla collaborazione fra l’agenzia diretta da Gaspare Borsellino e lo stesso Istituto.

Il format nasce come spazio per valorizzare le eccellenze italiane presenti a New York e il dialogo culturale tra Italia e States.

“‘Qui New York’ è la nuova rubrica video settimanale di Italpress dedicata alla cultura italiana nella Grande Mela. Dalla musica al cinema, dall’arte alla letteratura, fino alla scienza e alla tecnologia, racconteremo l’Italia che arriva a New York: i grandi protagonisti del passato, le eccellenze del presente e i talenti che guardano al futuro. Ringrazio Italpress per l’opportunità di dare visibilità alle attività culturali italiane che si svolgono a New York”, afferma Claudio Pagliara.

“Con questa prestigiosa collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York e con Claudio Pagliara, collega e professionista di grande esperienza internazionale, che ringrazio per la disponibilità, Italpress rafforza ulteriormente la presenza negli Stati Uniti e a New York, consolidando il percorso di crescita internazionale dell’agenzia e l’attenzione verso la promozione della cultura italiana nel mondo”, afferma Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’Italpress.

(ITALPRESS).

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