Italtel, contratto di solidarietà per 162 lavoratori: coinvolta anche Palermo

E' quanto concordato dall'azienda e i sindacati

PALERMO – Contratto di solidarietà per 162 lavoratori di Italtel sugli 850 totali del gruppo in Italia per 12 mesi a partire dal prossimo 1 giugno. E’ quanto concordato tra l’aziende e i sindacati in un accordo che riguarda le 3 sedi di Milano, Roma e Palermo e rientra nel ‘Transformation Program’, con cui la Nuova Italtel sta procedendo nell’ambito di una procedura di ristrutturazione avviata lo scorso 28 febbraio.

Previsti, inoltre, incentivi per favorire l’uscita volontaria di dipendenti.

“Abbiamo avuto un confronto costruttivo con le parti sociali – spiega l’amministratore delegato Benedetto Di Salvo – e siamo arrivati ad un accordo, individuando uno strumento che accompagni in modo socialmente responsabile il nostro piano di revisione dell’organico e aggiornamento delle competenze, coerentemente con quanto previsto nel nostro piano industriale”.

“La ‘people strategy’ – ha aggiunto – è un filone chiave del Transformation Program della Nuova Italtel e include, oltre al recente accordo, una serie di azioni, tra cui la collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori e le Università, ‘reskilling’ (formazione, ndr) del nostro personale e ingresso di giovani talenti”.