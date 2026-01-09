Its Academy: 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti

L'assessore Turano: "Tassello prezioso del percorso formativo"

PALERMO – Il governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i percorsi formativi e promuovere, nell’anno formativo 2025-2026, l’internazionalizzazione delle competenze degli studenti che frequentano gli Its Academy dell’Isola.

Il decreto

Con un decreto del dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, è stato disposto il cofinanziamento dell’intera offerta formativa degli Its Academy operanti in Sicilia, destinando le risorse regionali a borse di studio, stage e tirocini in azienda e, per la prima volta, al rimborso delle spese sostenute per esperienze formative all’estero, sia in ambito europeo che extraeuropeo, nell’ambito di relazioni di collaborazione con soggetti formativi e realtà produttive internazionali.

Turano: “Tassello prezioso del eprcorso di formazione”

“Con questa iniziativa stanziamo risorse regionali per rafforzare l’offerta formativa degli Its Academy che, con l’avviso 28 del 2025, è stata interamente finanziata con i fondi del Fse+ 2021-2027- dice l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano -. L’obiettivo del governo Schifani è rafforzare i percorsi di alta formazione tecnologica, sostenere l’internazionalizzazione delle competenze, l’acquisizione di esperienze qualificanti e l’ampliamento delle opportunità professionali per i giovani siciliani. Promuovere la mobilità internazionale degli studenti significa offrire concrete occasioni di crescita personale e professionale: un’esperienza all’estero amplia gli orizzonti, favorisce il confronto, consente di conoscere culture e contesti diversi”.

Per Turano “è un tassello prezioso del percorso formativo individuale che merita di essere incentivato e sostenuto anche per le ricadute positive nel sistema produttivo siciliano. In questa direzione, la Regione interviene per garantire pari opportunità anche nell’accesso alle esperienze formative che includono la mobilità internazionale”.

I contributi

Per le esperienze all’estero è previsto un contributo massimo di 2.000 euro per i Paesi dell’Unione europea, di 2.500 euro per gli altri Paesi europei e di 3.000 euro per i Paesi extraeuropei, con una durata minima di due settimane. Il provvedimento garantisce inoltre il riconoscimento delle spese per docenti e tutor accompagnatori e per gli accompagnatori degli studenti con disabilità certificata, assicurando inclusione e pari opportunità di accesso, a conferma dell’attenzione che la Regione Siciliana rivolge verso il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, valorizzando il profilo internazionale dell’offerta formativa e offrendo ai giovani siciliani nuove opportunità di crescita personale e professionale in un contesto sempre più competitivo e globale.