Iv: “Anche FdI contro la chiusura della Cardiochirurgia di Taormina”

"Vogliamo che si faccia chiarezza"

PALERMO – “Apprendiamo che finalmente anche Fratelli d’Italia si è accorta della scellerata decisione di penalizzare la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina”. Lo dicono Dafne Musolino, vice-capogruppo al senato di Italia viva e Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

“Meglio tardi che mai – aggiungono – dopo la nostra denuncia pubblica e l’interrogazione depositata in Senato per contestare un taglio di posti letto irrazionale e il sottodimensionamento del reparto, che di fatto avvantaggia solo Palermo, l’uscita allo scoperto di Fratelli d’Italia è un fatto positivo e inaspettato”.

“Come diciamo da tempo, anche noi vogliamo che si faccia chiarezza. Per questo chiediamo che la Regione renda immediatamente pubblici non solo i dati su cui si basano queste scelte, ma anche il sistema e i criteri con cui sono stati raccolti ed elaborati. La salute dei bambini non può essere oggetto di decisioni prese in stanze chiuse sulla base di numeri di cui nessuno conosce l’origine e la regolarità della loro acquisizione”.