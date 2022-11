Iva, cartelle esattoriali e pensioni: ecco tutte le novità

I provvedimenti allo studio.

1' DI LETTURA

Riunione sulla manovra a palazzo Chigi: si punta ad un pacchetto famiglia con sostegno ai nuclei più deboli. Ipotesi zero Iva per pane pasta e latte per un anno. Giorgetti ipotizza taglio del cuneo fiscale di tre punti. Alle famiglie complessivamente un miliardo. Pensioni verso quota 103. Ipotesi stop allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. Per le cartelle sotto 1.000 euro stralcio o importo ridotto. Il ministero della Famiglia propone il raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell’assegno unico universale per i nuclei familiari con quattro o più figli, e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli. Allo studio anche il rifinanziamento di bonus tv e decoder. Un fondo per aiutare i minori a conoscere il web.