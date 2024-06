Jasmine Paolini si arrende in finale al Roland Garros

La polacca Swiatek si impone dopo poco più di un'ora di gioco

PARIGI – La tennista italiana Jasmine Paolini, in finale al Roland Garros, si deve arrendere alla polacca Iga Natalia Swiatek, numero uno al mondo.

La Świątek, dopo un’ora e dieci di gioco, si è imposta 2-0 con il risultati di 62 – 61.

Jasmine Paolini, da lunedì, sarà al numero 7 della classifica Atp.

Per la tennista italiana non finisce qui l’avventura al Roland Garros. La Paolini domani, domenica 9 giugno, sarà nuovamente in campo per un’altra finale.

Alle 11.30, in coppia con Sara Errani, sfiderà in finale la coppia Elizabeth Mandlik e Zeynep Sonmez.