Joe Barone tornerà a Pozzallo, poi i funerali celebrati a New York

Il cordoglio dopo la morte di Joe Barone, Dg viola

Joe Barone tornerà a casa, prima di ripartire per sempre. Domani, 21 marzo, il feretro del Dg viola, stroncato da un infarto, sarà portato a Pozzallo, il suo paese d’origine. I funerali si terranno martedì prossimo a New York presso la St. Stephen Church, a Brooklyn. Era stato lo stesso sindaco del centro ragusano, Roberto Ammatuna, a esprimere, insieme a tanti, parole di cordoglio: “Pozzallo e l’Italia piangono un uomo di grande rilevanza calcistica. Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”.

Il ricovero e la morte

Barone si era sentito male, domenica scorsa, poco prima di Atalanta-Fiorentina, partita di serie A che poi è stata rinviata. Era stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il comunicato della Fiorentina aveva dato la tragica notizia: “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata”.

Il mondo del calcio a lutto

Il mondo del calcio è a lutto. Oggi, anche il presidente del Torino Urbano Cairo è stato al Viola Park, luogo della camera ardente, per l’ultimo saluto a Joe Barone. Diecimila persone gli hanno reso omaggio. Segno di un affetto forte e trasversale. “Abbiamo preso una grande decisione. La villa presente qui al Viola Park sarà nominata ‘Villa Joe Barone’. Appena possibile voglio organizzare un torneo, anch’esso dedicato a Joe Barone“, ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Ma prima c’è da vivere il ritorno a casa. L’ultimo viaggio di Joe.