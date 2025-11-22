Joe Bastianich a Bagheria, allo Sfincione Fest talk con Salvatore Cutrera

L'evento a Villa Palagonia

BAGHERIA (PALERMO) – Sarà Joe Bastianich uno dei grandi protagonisti dell’ottava edizione dello Sfincione Fest, in programma il 21, 22 e 23 novembre a Bagheria. L’imprenditore, artista, chef e volto televisivo della gastronomia internazionale sarà presente per un momento speciale dedicato alla sua attività eclettica ed instancabile, alla cultura gastronomica dell’Isola e alla valorizzazione delle produzioni d’eccellenza del territorio.

Ad accogliere lo chef internazionale la cornice barocca di Villa Palagonia, nella quale sabato 22 alle 19:00 si terrà un talk fra Joe Bastianich e Salvatore Cutrera condotto da Gianni Paternò, direttore editoriale di allfoodsicily.it. Cutrera è titolare di un’azienda vanto della Sicilia: Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi che con il suo olio extravergine ha vinto una miriade di premi ed è esportato in 60 paesi.

Ed è stato l’evo che ha fatto conoscere Joe e Salvatore, da cui è nata una profonda amicizia decennale tanto da spingerli a creare insieme l’azienda vitivinicola AKRILLE nel 2022. Durante il talk Bastianich parlerà della sua multiforme attività, racconterà tanti retroscena ed in coro con Cutrera, che parlerà del suo olio, descriveranno i vini AKRILLE che per la loro bontà stanno ottenendo un lusinghiero successo.

L’intervento di Bastianich si inserisce all’interno di una scaletta ricca di presenze importanti nella stessa giornata come i grandi chef stellati Tony Lo Coco, Nino Ferreri, Pierluigi Gallo, Ciro Sicignano e Giuliana Germiniasi, oltre ai noti volti di MasterChef Luciano Di Marco e Gianni Marino. Per tre giorni, la città delle ville – patria dello sfincione bianco di Bagheria – diventa un grande palcoscenico dedicato ai lievitati siciliani e nazionali, tra show-cooking, masterclass, degustazioni e competizioni di settore.

Nel cuore della manifestazione, lungo Corso Umberto I, le “Case dello sfincione” accoglieranno i migliori panifici e forni siciliani, offrendo al pubblico la possibilità di degustare sfincione bianco e rosso secondo tradizione. A rappresentare la ricetta storica bagherese saranno alcune delle attività più radicate del territorio, affiancate da sfincioni provenienti da numerosi comuni siciliani. La manifestazione conferma anche quest’anno il suo carattere popolare e festoso: spettacoli musicali gratuiti in Piazza Madrice, con artisti come Alan Sorrenti, DJ Mauriziotto ed Povia, e momenti di intrattenimento guidati dal comico Sasà Salvaggio, affiancato da Nadia La Malfa, Massimo Minutella e Barbara Politi.

Un evento centrale per la promozione dell’identità gastronomica di Bagheria, sostenuto dal Comune e organizzato da Catanzaro e Partners, Sicilian Innovation e l’Associazione La Piana d’Oro che, negli anni, hanno contribuito a una crescita significativa del settore, generando un indotto sempre più rilevante per il territorio.