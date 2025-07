Quindicenne scomparso a Porto Empedocle, numerosi gli appelli

L'ultima volta è stato avvistato nella serata di domenica

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Momenti di preoccupazione a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, per la scomparsa di un 15enne, Jonathan Insalacco.

I genitori e gli amici hanno lanciato numerosi appelli anche tramite i social e lo hanno cercato nei posti che frequenta abitualmente.

“Jojo torna per favore”, si legge in un appello. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto!!! È scomparso da ieri sera questo ragazzo… chiunque l’abbia visto o abbia informazioni, per favore ci contatti!! Si chiama Jonathan”. Al momento della sparizione indossava una maglietta bianca e pantaloncini chiari.

Dov’è stato visto l’ultima volta

Il quindicenne è stato visto per l’ultima volta nella serata di ieri, domenica 13 luglio, tra le vie di Porto Empedocle in compagnia di una ragazza. I familiari, vedendo che non rincasava, hanno cercato di contattarlo ma il suo telefono risulta spento.

Le ricerche

Dopo la denuncia, carabinieri e polizia hanno attivato il piano di ricerche per persone scomparse, oltre ad aver ascoltato parenti e amici per capire se il giovane abbia appoggi o qualcuno che possa averlo aiutato in una possibile fuga.

Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dall’adolescente ma purtroppo al momento non ci sono tracce che riconducono al giovane.