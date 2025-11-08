Juve Stabia-Palermo 1-0: termina il primo tempo al “Romeo Menti” – LIVE

Il Palermo scende in campo allo stadio “Romeo Menti” per sfidare la Juve Stabia in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie B.
Juve Stabia-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
45′ + 1′ – Termina il primo tempo al “Menti”. I rosanero vanno negli spogliatoi in svantaggio dopo il gran gol di Cacciamani che ha portato in vantaggio i padroni di casa al minuto 38
45′ – Assegnato un minuto di recupero
38′ – GOL DELLA JUVE STABIA! Pierozzi scivola, Cacciamani scappa via e dopo aver puntato Bani calcia col sinistro sotto la traversa dove Joronen non arriva!
33′ – Si rivede in avanti la squadra di Inzaghi con un tentativo da fuori area di Brunori che finisce fuori
31′ – Giallo anche per Brunori
20′ – Ammonito Palumbo
13′ – C’è equilibrio tra le due squadre nei primi minuti di gioco
6′ – Risponde il Palermo con un tiro al volo di Augello che sfiora il palo
2′ – Primo tentativo della Juve Stabia con Mosti che calcia forte da fuori area ma trova un attento Joronen
Ore 17:17 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Menti”!
Ore 17:14 – Juve Stabia e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale
Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 17:15
Ore 16:40 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita
Ore 16:00 – Il Palermo comunica che il centrocampista Alexis Blin è rimasto a Palermo in attesa di diventare nuovamente papà
Juve Stabia-Palermo: il tabellino
JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti. A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini. Allenatore: Abate.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Matteo Marchetti (Ostia Lido). Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo). Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).
MARCATORI: 38′ Cacciamani (JS).
NOTE: Ammoniti: Palumbo (P), Brunori (P).