Kalat Ambiente, Barbagallo: “Salvaguardare i 36 lavoratori”

La cassa integrazione straordinaria scadrà il 31 dicembre

CATANIA – Sui lavoratori della Kalat Ambiente, il segretario regionale del Partito democratico e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo chiede di accelerare le procedure per trovare una soluzione tempestiva. Sulla vicenda Barbagallo ha presentato una interrogazione al ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

L’impianto gestito da Kalat Ambiente, la Srr che serve 15 comuni del Calatino, è stato distrutto da un incendio nel luglio 2021. Da allora per 36 lavoratori è scattata la cassa integrazione che, di proroga in proroga, è prossima alla scadenza, prevista per il 31 dicembre 2024. Sono state espletate le procedure di gara per individuare l’impresa che dovrà realizzare i lavori per il ripristino dell’impianto per cui sono stimati 22 mesi.

Il nodo Kalat Ambiente

“Incassiamo la disponibilità del ministero del Lavoro – dice Barbagallo in una nota – a valutare le proposte per salvaguardare l’occupazione dei 36 lavoratori della kalat Ambiente”.

“Ma il tempo a disposizione – continua Barbagallo – è veramente poco: il 31 dicembre scade l’ultima proroga della cassa integrazione straordinaria, scattata dopo l’incendio all’impianto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti nel luglio del 2021 e mai più ritornato in funzione”.

“In ragione di ciò – prosegue Barbagallo – urge attivare ulteriori procedure di salvaguardia occupazionale da parte del ministero e della Regione Siciliana, così come da alcune proposte avanzate anche dalle sigle sindacali nel corso della riunione in prefettura dell’ottobre scorso”.

“Il ministero ha dato la propria disponibilità a valutarle – conclude Barbagallo – ed, essendoci pochissimo tempo a disposizione, torneremo nuovamente alla carica per sollecitare una soluzione tempestiva”.