Kiev, esplosioni e allarme missili: no alla pace

Cosa sta succedendo.

LA GUERRA IN UCRAINA

1' DI LETTURA

Esplosioni in diversi quartieri di Kiev vengono segnalate in questi minuti dai residenti della capitale, secondo i media ucraini. La notizia è rilanciata da Ansa.it. Oleksiy Arestovych, Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha scritto su Facebook che oltre 100 missili stavano arrivando in diverse ondate. L’amministrazione militare di Kiev ha avvisato i cittadini su Telegram che la difesa antiaerea sta funzionando. Il governatore di Zhytomyr Vitaliy Bunechko ha dichiarato che razzi russi stanno piovendo sulla regione. Il capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih, riferisce che i missili vengono lanciati da navi nel Mar Nero, riporta il Guardian. (foto d’archivio)

Lavrov respinge la formula di pace di Zelensky, ‘un’illusione’ – La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della “formula di pace” proposta da Vladimir Zelensky, Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista a Ria novosti.