La soldatessa statunitense viene soccorsa da un civile: "Sei al sicuro"

Il paracadute si apre nel cielo del Kuwait, poi l’atterraggio nel deserto e il salvataggio. Una voce rompe la tensione: “Va tutto bene?”. È così che inizia il video diventato virale nelle ultime ore, con protagonista una pilota da combattimento americana sopravvissuta allo schianto di uno dei tre jet precipitati nel Paese.

Le immagini mostrano la soldatessa mentre tocca terra, si rialza e cerca di orientarsi. A raggiungerla è un civile kuwaitiano, visibilmente preoccupato, che le chiede: “Posso fare qualcosa per aiutarti?”. Lei risponde con calma: “No, sto bene”. L’uomo la rassicura: “Non ti preoccupare, sei al sicuro!”. Poi aggiunge: “Grazie per l’aiuto che ci state dando”.

Kuwait, il video del salvataggio è virale

La scena si svolge in un’area desertica. All’inizio la pilota appare tesa, comprensibilmente scossa dall’atterraggio d’emergenza, ma pochi secondi dopo accenna un sorriso mentre comprende di essere in salvo. Il filmato ha iniziato a circolare rapidamente sui social, alimentando commenti e condivisioni.

In precedenza, altri video avevano mostrato diversi velivoli precipitare in rotazione verso il suolo, mentre i piloti si lanciavano con il paracadute per mettersi in salvo. Le immagini hanno contribuito a diffondere la notizia dell’incidente in tempo reale.

WATCH: Video showing locals approaching one of the F-15 pilots who ejected over Kuwait pic.twitter.com/zMqVMfb6g4 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 2, 2026

Cosa è successo ai tre F-15

I tre caccia F-15 sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane, ha confermato l’esercito statunitense. L’incidente è comunque oggetto di ulteriori indagini.

